Animations ludiques Châteaubourg Châteaubourg

Parc Bel-Air Châteaubourg Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-12 15:00:00

fin : 2025-09-12 18:00:00

2025-09-12

Dans le cadre de la fête du jeu de Châteaubourg.

Animations ludiques, jeux géants, jeux de société, espace pour les tout-petits…

Goûter offert de 16h à 17h gaufres et boissons.

Gratuit et ouvert à tous. .

Parc Bel-Air Châteaubourg 35220 Ille-et-Vilaine Bretagne

