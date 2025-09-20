Animations ludiques pour petits et grands Église Saint-Pierre ou Saint-Père-la-None Sancerre

Animations ludiques pour petits et grands Église Saint-Pierre ou Saint-Père-la-None Sancerre samedi 20 septembre 2025.

Animations ludiques pour petits et grands 20 et 21 septembre Église Saint-Pierre ou Saint-Père-la-None Cher

Gratuit



Début : 2025-09-20T11:15:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T11:15:00 – 2025-09-21T12:00:00

Samedi de 11h15 à 12h : jeux de memory sur les maisons de Sancerre et cocottes à gages sur l’architecture et l’archéologie ;

Dimanche de 11h15 à 12h : démonstration de l’Archéomaquette : maquette pédagogique expliquant chaque étape d’un chantier archéologique du diagnostic à la fouille jusqu’à l’analyse des découvertes animé par Pascal Poulle, archéologue à l’INRAP.

La Petite Maison de la Culture, l’Office de tourisme du Grand Sancerrois et la Maison des Sancerre ont souhaité concocter pour ce week-end culturel annuel, un programme inédit consacré au patrimoine architectural et archéologique de Sancerre.

Église Saint-Pierre ou Saint-Père-la-None 432 Pl. Saint-Père, 18300 Sancerre, France Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire L’église fut fondée au Xe siècle par les moines de Saint-Satur et constituait un prieuré avec bâtiments d’habitation et hospice. Pendant les guerres du XIVe siècle, les Anglais pillent Saint-Satur. L’église est complètement détruite par les protestants en 1567. Elle fut abandonnée dès 1777 : seul le portail occidental subsiste. Il fut englobé dans un mur de clôture et le reste du terrain remblayé. Le portail s’ouvre par une baie en cintre surbaissé, surmonté de trois rouleaux de voussure plein cintre en retrait les uns des autres. La nef se composait de cinq travées, avec vaisseau central et collatéraux. Chaque travée comporte deux piles séparant les trois vaisseaux. Chaque pile est composée de quatre grosses colonnes sur dosseret et huit colonnettes accompagnant deux à deux chacune de ces demi-colonnes.

(c) INRAP