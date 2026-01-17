Animations marchés Roue de la fortune Gien

Animations marchés Roue de la fortune

Place de la Victoire Gien Loiret

Début : 2026-03-28 08:00:00

fin : 2026-03-28 13:00:00

2026-03-28

Animations sur les marchés avec la Roue de la fortune.

Des animations conviviales s’invitent sur les marchés avec la Roue de la fortune.

Les visiteurs pourront tenter leur chance et remporter des bons d’achat offerts par les commerçants du marché.

Rendez-vous le samedi 28 mars sur la place de la Victoire. .

Place de la Victoire Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Market entertainment with the Wheel of Fortune.

