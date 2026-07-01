Animations, Médiathèque du Luc en Provence, Le Luc

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque du Luc en Provence · Le Luc

Informations pratiques

Animations Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque du Luc en Provence Var

Ateliers limités à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Tournoi d’échecs

Ateliers de peintures sur les abeilles

Tournoi de jeux vidéo

Fabrication d’abeilles en osier

Médiathèque du Luc en Provence 83340 LE LUC EN PROVENCE Le Luc 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494608779 https://mediatheque.mairie-leluc.fr/

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture