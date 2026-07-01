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Animations, Médiathèque du Luc en Provence, Le Luc

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque du Luc en Provence · Le Luc

Animations, Médiathèque du Luc en Provence, Le Luc

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque du Luc en Provence
Adresse
83340 LE LUC EN PROVENCE
Ville
83340 Le Luc
Département
Var
Tarif
Ateliers limités à 12 personnes

Animations Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque du Luc en Provence Var

Ateliers limités à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Tournoi d’échecs
Ateliers de peintures sur les abeilles
Tournoi de jeux vidéo
Fabrication d’abeilles en osier

Médiathèque du Luc en Provence 83340 LE LUC EN PROVENCE Le Luc 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494608779 https://mediatheque.mairie-leluc.fr/
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