AGENDA · Le Luc
Animations, Médiathèque du Luc en Provence, Le Luc
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque du Luc en Provence · Le Luc
Informations pratiques
Animations Samedi 3 octobre, 09h00 Médiathèque du Luc en Provence Var
Ateliers limités à 12 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00
Tournoi d’échecs
Ateliers de peintures sur les abeilles
Tournoi de jeux vidéo
Fabrication d’abeilles en osier
Médiathèque du Luc en Provence 83340 LE LUC EN PROVENCE Le Luc 83340 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494608779 https://mediatheque.mairie-leluc.fr/
Biblis en folie 2026
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