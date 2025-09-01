ANIMATIONS MÉDIATHÈQUE Les Matelles

Animations tout au long de l’année ateliers créatifs, ateliers jeunesse, ateliers lecture, ateliers numériques, expositions… Rendez-vous sur la page Facebook de la Médiathèque pour retrouver toutes les informations sur les activités proposées.

216 rue des Asphodèles Les Matelles 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 92 56 25

English :

Activities throughout the year: creative workshops, children’s workshops, reading workshops, digital workshops, exhibitions… Visit the Médiathèque Facebook page to find out all about the activities on offer.

German :

Veranstaltungen das ganze Jahr über: Kreativ-Workshops, Jugend-Workshops, Lese-Workshops, digitale Workshops, Ausstellungen… Besuchen Sie die Facebook-Seite der Mediathek, um alle Informationen über die angebotenen Aktivitäten zu finden.

Italiano :

Attività durante tutto l’anno: laboratori creativi, laboratori per bambini, laboratori di lettura, laboratori digitali, mostre… Visitate la pagina Facebook della Mediateca per scoprire tutte le attività proposte.

Espanol :

Actividades durante todo el año: talleres creativos, talleres infantiles, talleres de lectura, talleres digitales, exposiciones… Visite la página Facebook de la Mediateca para descubrir todas las actividades propuestas.

