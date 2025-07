Animations médiévales 2025 Château de Peyrelade Rivière-sur-Tarn

Animations médiévales 2025 Château de Peyrelade Rivière-sur-Tarn dimanche 20 juillet 2025.

Animations médiévales 2025 Château de Peyrelade

Rivière-sur-Tarn Aveyron

Début : 2025-07-20

fin : 2025-08-04

2025-07-20 2025-07-27 2025-08-03 2025-08-10 2025-08-17 2025-08-24

Venez découvrir le Château de Peyrelade à travers des spectacles de chevaliers médiévaux !

Les animations médiévales auront lieu le dimanche et lundi du 20 Juillet au 25 Août 2025 de 11h à 18h

Démonstration de combat, exposition d’armes, archerie et bien d’autres surprises…

Un livret explore game Le coffre mystérieux permet au famille de découvrir le château de manière ludique en aidant Lina la jeune archéologue à découvrir les énigmes tout au long du parcours (3€ le livret) .

Rivière-sur-Tarn 12640 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 21 34 contact@chateaudepeyrelade.com

English :

Come and discover the Castle of Peyrelade through medieval knights’ shows!

German :

Erleben Sie das Schloss von Peyrelade mit mittelalterlichen Rittershows!

Italiano :

Venite a scoprire il Castello di Peyrelade attraverso gli spettacoli dei cavalieri medievali!

Espanol :

Venga a descubrir el castillo de Peyrelade a través de los espectáculos de caballeros medievales

2025-07-04