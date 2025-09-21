Animations médiévales et visites guidées Château de Mauvezin Mauvezin

Animations médiévales et visites guidées Dimanche 21 septembre, 10h00 Château de Mauvezin Hautes-Pyrénées

Entrée à tarif réduit pour l’événement : 5 € à partir de 12 ans. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Une immersion vivante et festive dans le Moyen Âge !

Le château de Mauvezin vous invite à plonger dans une journée 100% médiévale, à partager en famille !

Visites guidées costumées : départs à 11h et 17h30

Démonstration de tir à l’arc avec les Ribauds de Pacoy

Spectacle « L’histoire du vin » avec Tapaillo, le fou du roi, à 16h30

Rencontre avec Ma’Sage Paysanne Herboriste

Plus d’informations auprès du Château de Mauvezin :

05 62 39 10 27

Château de Mauvezin Rue du Chatêau, 65130 Mauvezin, France Mauvezin 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562391027 https://www.chateaudemauvezin.com Le château se compose d’un donjon carré placé sur le côté d’une enceinte rectangulaire. Aux angles de l’enceinte, des contreforts très saillants servaient de supports à des ouvrages aujourd’hui disparus qui permettaient de battre les remparts. Chacun des trois autres côtés du rectangle est soutenu par un gros contrefort qui devait avoir le même usage. Au milieu de la cour se trouve une construction voûtée qui aurait pu servir de citerne. Le donjon semble être établi sur un base pleine, formée de béton de galet coupé par des rangées de briques, généralement sur trois rangs, appareil vraisemblablement gallo-romain. Au-dessus de la porte d’entrée se trouve un écusson. Dans un cadre formé de feuillages frisés ayant à leur départ deux marmousets à tête en bas et soutenu par une moulure décorée de façon analogue, se trouvent les emblèmes héraldiques de Gaston Phoebus. Au centre, la devise « Jay belle dame ». En 1373, le roi de France, Charles V, envoie son frère, le duc d’Anjou, assiéger le château pour le reprendre aux Anglais. Après six semaines de siège, les Anglais se rendent, la citerne d’eau étant vide. Le roi le donne au comte d’Armagnac qui se le voit disputé par Gaston Phoebus, prince de Foix et de Béarn. Celui-ci l’obtient par le mariage d’un de ses fils avec Béatrix, fille du comte. Il le restaure et fait graver cet écusson sur la porte d’entrée. A l’avènement de Henri IV, le château passe à la couronne et est abandonné. Il se transforme en carrière d’où sont extraits les matériaux pour bâtir les maisons alentours. En 1862, M. Jubinal, député des Hautes-Pyrénées, l’achète pour en faire un musée historique mais décède avant la réalisation de son projet. En 1906, M. Ribal, maire de Masseube, l’achète, le restaure et créé le musée gascon.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Office du Tourisme Cœur des Pyrénées