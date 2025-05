Animations médiévales – Route du Château Tonquédec, 29 mai 2025 14:00, Tonquédec.

Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-05-29 14:00:00

fin : 2025-05-31 18:00:00

Date(s) :

2025-05-29

À l’Ascension, évadez-vous au Moyen-Âge dans le décor extraordinaire du Château de Tonquédec à l’occasion des Animations Médiévales, proposées par des troupes passionnées de reconstitution historique.

Une immersion tout au long des 3 après-midis, de 14h à 18h, pour découvrir la vie civile et militaire à travers échanges et démonstrations, avec la Maisnie de Penthièvre, la Maisnie de Castelnau et la Mesnie du Bailly!

Buvette & Glaces sur place .

Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 05 69

