Animations « Mégalithes en fête », à Petit-Mont Cairn de Petit Mont Arzon
Animations « Mégalithes en fête », à Petit-Mont Cairn de Petit Mont Arzon vendredi 19 septembre 2025.
Animations « Mégalithes en fête », à Petit-Mont Vendredi 19 septembre, 18h00 Cairn de Petit Mont Morbihan
Navette gratuite depuis le Parking du Sanso
Accès gratuit sur inscription / Jauge 500 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T21:30:00
Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T21:30:00
Pour fêter l’inscription des mégalithes de Carnac et des Rives du Morbihan sur la Liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO, une série d’animations est prévue à petit-Mont de 18h00 à 21h30:
De 18h à 20h : Nombreuses animations gratuites ouvertes à tous
– Animations créatives, maquillage, caricature, déambulations échassiers, jongleurs, saynètes
– Foodtrucks et buvette
De 20h15 à 21h30 : Soirée théatralisée
– Théâtre d’improvisation
– Déambulation nocturne éclairée
– Mise en lumière du site à la nuit tombée
Site de l’évènement: https://www.billetweb.fr/megalithes-en-fete-arzon
https://www.megalithesenfete.com
Cairn de Petit Mont Rue du Petit Mont, 56640 Arzon, France Arzon 56640 Morbihan Bretagne 0297537403 https://cairndepetitmont.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/megalithes-en-fete-arzon »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/megalithes-en-fete-arzon »}, {« link »: « https://www.megalithesenfete.com »}] Ensemble mesurant 60×50 mètres, construit entre 5000 et 2000 avant J-C, en trois phases distinctes. Les sépultures contenaient un important mobilier funéraire, ainsi que des gravures sur les dalles des parois et du plafond. Le site a été utilisé jusqu’à la période gallo-romaine (IVe siècle de notre ère) , comme en témoigne le dépôt de statuettes et autel votif. En 1943, les troupes allemandes y installèrent un bunker.
Journées européennes du patrimoine 2025
@Paysages de mégalithes