Animations Microfolies de Boulogne-sur-Mer « Notre-Dame de Paris » Samedi 20 septembre, 14h00 Carré Sam – Microfolies Boulogne sur mer Pas-de-Calais

Réservation conseillée au 03.21.87.81.86 / stella.rault@ville-boulogne-sur-mer.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

NOTRE-DAME DE PARIS, UNE CATHEDRALE AU CŒUR DE L’HISTOIRE ET DES ARTS – Activités

Notre-Dame de Paris est bien plus qu’une cathédrale : c’est un symbole de l’histoire de France, un chef-d’œuvre de l’art gothique, inspirant artistes et écrivains.

Un chantier exceptionnel de restauration a réhabilité l’édifice touché par un incendie majeur en 2019.

• Visite libre de la Collection Notre-Dame de Paris de la Microfolies dès 14 h

• Blabla d’Art à 14 h 30

• Ateliers, jeux, animations, casques de réalité virtuelle à partir de 15 h 30

Tout public à partir de 7 ans. Accessible aux personnes en situation de handicap. Réservation conseillée

Carré Sam – Microfolies Boulogne sur mer Place d’Argentine Boulogne sur mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321878186 Lieu culturel avec une Mircrofolies

L. Casanova