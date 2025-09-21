Animations Montrond-le-Château
Animations Montrond-le-Château dimanche 21 septembre 2025.
Animations
Esplanade du château féodal Montrond-le-Château Doubs
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Plusieurs animations vous seront proposées
Trollball
Balade à poney
Rando libre patrimoniale
Atelier tressage de cordon et fabrication d’objets en étain
Visite guidée de l’espace naturel et du chantier de restauration des vestiges
Marché artisanal médiéval
Buvette et restauration
Tir à l’arbalète .
Esplanade du château féodal Montrond-le-Château 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mairie@montrond-le-chateau.fr
