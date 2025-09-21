Animations Montrond-le-Château

Animations Montrond-le-Château dimanche 21 septembre 2025.

Animations

Esplanade du château féodal Montrond-le-Château Doubs

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Plusieurs animations vous seront proposées

Trollball

Balade à poney

Rando libre patrimoniale

Atelier tressage de cordon et fabrication d’objets en étain

Visite guidée de l’espace naturel et du chantier de restauration des vestiges

Marché artisanal médiéval

Buvette et restauration

Tir à l’arbalète .

Esplanade du château féodal Montrond-le-Château 25660 Doubs Bourgogne-Franche-Comté mairie@montrond-le-chateau.fr

English : Animations

German : Animations

Italiano :

Espanol :

L’événement Animations Montrond-le-Château a été mis à jour le 2025-08-27 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON