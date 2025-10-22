Animations Mosaïque Médiathèque de Champagney Champagney

Médiathèque de Champagney 24 Grande Rue Champagney Haute-Saône

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités pendant la période estivale.

La médiathèque de Champagney propose un atelier Mosaïque , le mercredi 22 octobre à 15h .

Inspirez-vous des oeuvres de Niki de Saint Phalle et venez réaliser un trencadis en papier à partir de chutes de papier-peint. Au programme lecture d’une histoire, traçage, découpage et collage de papier sur des modèles ou sur vos propres dessins. Avec votre accord, vos créations seront exposées par la suite. Animation pour tous (à partir de 5 ans), y compris les lecteurs des Petites Fugues.

Résa 03 84 23 16 91 .

Médiathèque de Champagney 24 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91 bibli.champagney@ccrc70.fr

