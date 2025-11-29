Animations musicales autour de la lune Ecole intercommunale de musique Granville

Animations musicales autour de la lune

Ecole intercommunale de musique 1301 Route de Vaudroulin Granville Manche

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 12:15:00

2025-11-29

En partenariat entre l’école intercommunale de musique et la médiathèque de Saint-Pair-sur-Mer.

Représentation de musique et chants par les élèves des ateliers éveil musical et choeur d’enfants sous la direction de Fabienne Créach, ponctuée de lectures d’histoires sur le thème de la lune.

Séances à 10h, 10h30 et 11h15.

Gratuit Tout public Entrée libre. .

Ecole intercommunale de musique 1301 Route de Vaudroulin Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

