Animations musicales Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire Blois

Animations musicales Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire Blois samedi 20 septembre 2025.

Animations musicales Samedi 20 septembre, 11h00, 15h00, 16h30 Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:20:00

Fin : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T16:50:00

Venez découvrir les poèmes de Madeleine Riffaud, résistante française, interprétés par Emmanuelle Goizé (chanteuse lyrique) accompagnée par Aline Pelletier (pianiste) et Laurent Zeller (violoniste).

Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire 6 place Victor-Hugo 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Le Centre de la Résistance, de la déportation et de la mémoire retrace l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et vous donne rendez-vous pour une dernière bataille, celle contre l’oubli. À travers diverses archives et objets d’époque, parfois légués par des personnes déportées et résistantes (armes, uniformes, photographies, etc.), le musée continue d’évoquer l’engagement, le courage et l’espoir des habitantes et habitants du Loir-et-Cher.

Venez découvrir les poèmes de Madeleine Riffaud, résistante française, interprétés par Emmanuelle Goizé (chanteuse lyrique) accompagnée par Aline Pelletier (pianiste) et Laurent Zeller (violoniste).

© Ville de Blois, Thierry Bourgoin