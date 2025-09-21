Animations musicales Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire Blois

Animations musicales Dimanche 21 septembre, 11h00, 15h00, 16h30 Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire Loir-et-Cher

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T11:20:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T16:50:00

Venez découvrir les chansons d’avant-guerre et de la Seconde Guerre mondiale jouées par l’accordéoniste Vincent Brianne.

Centre de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire 6 place Victor-Hugo 41000 Blois Blois 41000 Centre Loir-et-Cher Centre-Val de Loire Le Centre de la Résistance, de la déportation et de la mémoire retrace l’histoire de la Seconde Guerre mondiale et vous donne rendez-vous pour une dernière bataille, celle contre l’oubli. À travers diverses archives et objets d’époque, parfois légués par des personnes déportées et résistantes (armes, uniformes, photographies, etc.), le musée continue d’évoquer l’engagement, le courage et l’espoir des habitantes et habitants du Loir-et-Cher.

