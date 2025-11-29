Animations musicales Sarrebourg
Animations musicales Sarrebourg samedi 29 novembre 2025.
Animations musicales
Forêt magique place des Cordeliers Sarrebourg Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 15:00:00
fin : 2025-12-06
2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20
Préparez-vous à danser, swinguer, taper dans vos mains tous les samedis dans la Forêt magique ! Programme détaillé sur le site internetTout public
Forêt magique place des Cordeliers Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr
English :
Get ready to dance, swing and clap your hands every Saturday in the Magic Forest! Detailed program on the website
German :
Bereiten Sie sich darauf vor, jeden Samstag im Zauberwald zu tanzen, zu swingen und in die Hände zu klatschen! Detailliertes Programm auf der Website
Italiano :
Preparatevi a ballare, dondolare e battere le mani ogni sabato nel Bosco Magico! Programma dettagliato sul sito web
Espanol :
¡Prepárate para bailar, bailar swing y dar palmas todos los sábados en el Bosque Mágico! Programa detallado en el sitio web
L’événement Animations musicales Sarrebourg a été mis à jour le 2025-10-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG