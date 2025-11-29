Animations musicales

Forêt magique place des Cordeliers Sarrebourg Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-12-06

2025-11-29 2025-12-06 2025-12-13 2025-12-20

Préparez-vous à danser, swinguer, taper dans vos mains tous les samedis dans la Forêt magique ! Programme détaillé sur le site internetTout public

Forêt magique place des Cordeliers Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr

English :

Get ready to dance, swing and clap your hands every Saturday in the Magic Forest! Detailed program on the website

German :

Bereiten Sie sich darauf vor, jeden Samstag im Zauberwald zu tanzen, zu swingen und in die Hände zu klatschen! Detailliertes Programm auf der Website

Italiano :

Preparatevi a ballare, dondolare e battere le mani ogni sabato nel Bosco Magico! Programma dettagliato sul sito web

Espanol :

¡Prepárate para bailar, bailar swing y dar palmas todos los sábados en el Bosque Mágico! Programa detallado en el sitio web

L’événement Animations musicales Sarrebourg a été mis à jour le 2025-10-30 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG