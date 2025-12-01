Animations musicales spécial Noël à Conflans-sur-Seine Conflans-sur-Seine

Animations musicales spécial Noël à Conflans-sur-Seine

Le Café CACCIA Chez Choupette Conflans-sur-Seine Marne

Début : 2025-12-18 18:00:00

fin : 2025-12-21 23:59:00

2025-12-18

Le café CACCIA Chez Choupette organise des animations musicales de Noël le jeudi 18 décembre de 18h à 21h, le vendredi 19 décembre de 18h à minuit, le samedi 20 décembre de 18h à minuit, et le dimanche 21 décembre de 18h à 21h.

Retrouvez Les Improvisateurs Teddy et Fred qui animeront durant les 4 jours les soirées avec des animations mêlant chanson et humour.

Le jeudi 18 décembre, retrouvez également Patrick Fort dit Papy , ancien champion de France de rugby avec Béziers !

Du vin chaud, assiettes de foie gras ou encore des assiettes de charcuteries/fromages viendront en supplément de la carte habituelle du bar. .

