Animations musicales sur le marché nocturne Place du marché Blonville-sur-Mer 20 juillet 2025 17:30

Calvados

Animations musicales sur le marché nocturne Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-20 17:30:00

fin : 2025-07-20 18:15:00

Date(s) :

2025-07-20

2025-08-03

2025-08-10

2025-08-17

Les dimanches, sur le marché nocturne, un artiste propose un moment convivial, musical ou humoristique.

Dimanche 20 juillet de 17h30 à 18h15 et de 19h à 19h45

– Concert de Charlie

Oscillant entre pop, folk et poésie urbaine, Charlie sillonne les routes avec sa guitare, après une tournée en première partie de Grand Corps Malade, et tente d’éveiller les consciences. Engagée sans être militante, elle invite le public à se sentir concernée par les sujets qu’elle défend.

Dimanche 3 août de 17h30 à 18h15 et de 19h à 19h45

– Concert de Sumana (Folk/Pop/Soul)

Sumana est une auteure-compositrice-interprète d’origine indienne. Cette âme franco-indienne guidée par la simplicité, la positivité, l’espoir et l’élégance chante de nombreuses reprises et ses propres compositions. Accompagnée de sa guitare, elle emmène son audience dans un voyage musical intime et solaire. Ses prestations sont nourries par la passion et la joie de vivre, ce que l’on ressent dès ses premières paroles et notes de guitare. Sumana chante en anglais, français et hindi.

Dimanche 10 août de 17h à 21h

– Animation déambulatoire du Mime Suiveur

La discipline remonte certainement aux pratiques des saltimbanques dans les foires où le commerce et les arts de l’amusement étaient de paires. Le Mime Suiveur n’a pas de nez rouge, car il n’est pas un clown, mais fait tout aussi rire que son cousin. Il suivra une personne dans la foule (peut -être vous ?!) en contrefaisant sa démarche, ses actions pour le bonheur hilare des spectateurs improvisés qui sont à proximité de cette scène éphémère… et qui parfois dure bien longtemps, tant que le rire est présent !

Dimanche 17 août de 17h30 à 18h15 et de 19h à 19h45

– Concert de David Boutherre

Concert variétés françaises et internationales.

Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur

Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 7 72 72 13 27 animations.blonville@gmail.com

English : Animations musicales sur le marché nocturne

Sunday July 31st Strolling of the band GLOUPS

5:30 pm and 6:30 pm on the night market

An energetic world/jazz music and 4 overexcited musicians: here is a delirious pocket band! With a strong experience in street music, the Gloups are everywhere, using their proximity with the public to share their joy and energy in a warm and dancing atmosphere. Eastern European music, New Orleans Dixieland, a touch of gypsy jazz, waltz, scat and many improvisations make up the sound universe of Gloups. Mixing music, staging and some vocal flights, the musicians of Gloups bend over backwards to distill their generosity in a communicative energy, with an undeniable talent!

Sunday August 7 Le Piano-Triporteur

5:30 pm and 6:30 pm on the night market

The picture is original, surprising, it will seduce all audiences … Perched on an astonishing tricycle, the pianist and his piano are mobile. They accompany the tribulations of the juggler, and give rhythm to his performance. All in interactivity, the atmosphere that emerges from the concept is unique.

German : Animations musicales sur le marché nocturne

Sonntags bietet auf dem Nachtmarkt ein Künstler einen geselligen, musikalischen oder humorvollen Moment.

Sonntag, 20. Juli von 17:30 bis 18:15 Uhr und von 19:00 bis 19:45 Uhr

– Konzert von Charlie

Charlie schwankt zwischen Pop, Folk und urbaner Poesie. Nach einer Tournee im Vorprogramm von Grand Corps Malade reist sie mit ihrer Gitarre durch die Straßen und versucht, das Bewusstsein zu wecken. Sie ist engagiert, ohne militant zu sein, und lädt das Publikum ein, sich von den Themen, für die sie sich einsetzt, betroffen zu fühlen.

Sonntag, 3. August von 17:30 bis 18:15 Uhr und von 19:00 bis 19:45 Uhr

– Konzert von Sumana (Folk/Pop/Soul)

Sumana ist eine Singer-Songwriterin mit indischen Wurzeln. Diese französisch-indische Seele, die von Einfachheit, Positivität, Hoffnung und Eleganz geleitet wird, singt zahlreiche Coverversionen und ihre eigenen Kompositionen. Begleitet von ihrer Gitarre nimmt sie ihr Publikum mit auf eine intime und sonnige musikalische Reise. Ihre Auftritte werden von Leidenschaft und Lebensfreude genährt, was man schon bei ihren ersten Worten und Gitarrennoten spürt. Sumana singt auf Englisch, Französisch und Hindi.

Sonntag, 10. August von 17.00 bis 21.00 Uhr

– Wanderanimation des Mime Suiveur

Die Disziplin geht sicherlich auf die Praktiken der Gaukler auf den Jahrmärkten zurück, wo Handel und Unterhaltungskünste ein Paar waren. Der Mime Suiveur hat keine rote Nase, da er kein Clown ist, aber er bringt die Leute genauso zum Lachen wie sein Cousin. Er folgt einer Person in der Menge (vielleicht Ihnen?!), indem er ihren Gang und ihre Handlungen nachahmt, um die improvisierten Zuschauer in der Nähe dieser flüchtigen Szene zum Lachen zu bringen, die manchmal lange anhält, solange das Lachen anwesend ist!

Sonntag, den 17. August von 17:30 bis 18:15 Uhr und von 19:00 bis 19:45 Uhr

– Konzert von David Boutherre

Französisches und internationales Varieté-Konzert.

Italiano :

La domenica, al mercato notturno, un artista offrirà un’esperienza amichevole, musicale o umoristica.

Domenica 20 luglio dalle 17.30 alle 18.15 e dalle 19.00 alle 19.45

– Concerto di Charlie

Oscillando tra pop, folk e poesia urbana, Charlie percorre le strade con la sua chitarra, dopo un tour a sostegno del Grand Corps Malade, e cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica. Impegnata senza essere militante, invita il pubblico a sentirsi coinvolto dalle questioni che difende.

Domenica 3 agosto dalle 17.30 alle 18.15 e dalle 19.00 alle 19.45

– Concerto di Sumana (Folk/Pop/Soul)

Sumana è una cantautrice di origine indiana. Quest’anima franco-indiana è guidata dalla semplicità, dalla positività, dalla speranza e dall’eleganza, e canta una serie di cover e composizioni proprie. Accompagnata dalla sua chitarra, accompagna il pubblico in un viaggio musicale intimo e solare. Le sue esibizioni sono alimentate dalla passione e dalla gioia di vivere, che si percepiscono fin dalle prime parole e dalle note della chitarra. Sumana canta in inglese, francese e hindi.

Domenica 10 agosto dalle 17.00 alle 21.00

– Animazione del Mime Suiveur

Questa disciplina risale certamente alle pratiche dei saltimbanchi nelle fiere, dove il commercio e le arti dello spettacolo andavano di pari passo. Il Mime Suiveur non ha il naso rosso, perché non è un clown, ma è altrettanto divertente del suo cugino. Seguirà una persona tra la folla (forse voi?!), imitandone l’andatura e le azioni per la gioia esilarante degli spettatori improvvisati in prossimità di questo effimero palcoscenico, che a volte dura molto a lungo, finché c’è da ridere!

Domenica 17 agosto dalle 17.30 alle 18.15 e dalle 19.00 alle 19.45

– Concerto di David Boutherre

Concerto di varietà francese e internazionale.

Espanol :

Los domingos, en el mercado nocturno, un artista ofrecerá una experiencia simpática, musical o humorística.

Domingo 20 de julio de 17.30 a 18.15 h. y de 19.00 a 19.45 h

– Concierto de Charlie

Oscilando entre el pop, el folk y la poesía urbana, Charlie recorre las carreteras con su guitarra, tras una gira de apoyo a Grand Corps Malade, e intenta sensibilizar a la opinión pública. Comprometida sin ser militante, invita al público a sentirse concernido por los temas que defiende.

Domingo 3 de agosto de 17.30 a 18.15 h y de 19.00 a 19.45 h

– Concierto de Sumana (Folk/Pop/Soul)

Sumana es una cantautora de origen indio. Esta alma francoindia, guiada por la sencillez, el positivismo, la esperanza y la elegancia, interpreta numerosas versiones y composiciones propias. Acompañada por su guitarra, lleva a su público a un viaje musical íntimo y soleado. Sus actuaciones están impregnadas de pasión y alegría de vivir, que se perciben desde sus primeras palabras y notas de guitarra. Sumana canta en inglés, francés e hindi.

Domingo 10 de agosto de 17:00 a 21:00

– Animación a cargo del Mime Suiveur

Esta disciplina se remonta sin duda a las prácticas de los acróbatas en las ferias, donde el comercio y las artes del espectáculo iban de la mano. El Mime Suiveur no tiene la nariz roja, porque no es un payaso, pero es tan divertido como su primo. Seguirá a una persona del público (¿quizá a usted?), imitando sus andares y acciones, para hilarante deleite de los improvisados espectadores que se encuentran en las inmediaciones de este efímero escenario… que a veces dura mucho tiempo, ¡mientras duren las risas!

Domingo 17 de agosto de 17.30 h a 18.15 h y de 19.00 h a 19.45 h

– Concierto de David Boutherre

Concierto de variedades francesas e internacionales.

