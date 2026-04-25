Animations musicales sur le marché nocturne Place du marché Blonville-sur-Mer

Blonville-sur-Mer

Animations musicales sur le marché nocturne

Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12 19:45:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-08-09 2026-08-16

Les dimanches, sur le marché nocturne, un artiste propose un moment convivial et musical. Au programme Sumana le 12 juillet, Charlie les 19 juillet et 9 août, et David Boutherre le 16 août.

Les dimanches, sur le marché nocturne, un artiste propose un moment convivial et musical.

Dimanche 12 juillet

de 17h30 à 18h15 et de 19h à 19h45

– Concert de Sumana (Folk/Pop/Soul)

Sumana est une auteure-compositrice-interprète d’origine indienne. Cette âme franco-indienne guidée par la simplicité, la positivité, l’espoir et l’élégance chante de nombreuses reprises et ses propres compositions. Accompagnée de sa guitare, elle emmène son audience dans un voyage musical intime et solaire. Ses prestations sont nourries par la passion et la joie de vivre, ce que l’on ressent dès ses premières paroles et notes de guitare. Sumana chante en anglais, français et hindi.

Dimanches 19 juillet et 9 août

de 17h30 à 18h15 et de 19h à 19h45

– Concert de variétés avec Charlie

Oscillant entre pop, folk et poésie urbaine, Charlie sillonne les routes avec sa guitare, après une tournée en première partie de Grand Corps Malade, et tente d’éveiller les consciences. Engagée sans être militante, elle invite le public à se sentir concernée par les sujets qu’elle défend.

Dimanche 16 août

de 17h30 à 18h15 et de 19h à 19h45

Concert de variétés françaises et internationales avec David Boutherre. .

Place du marché Boulevard Marcel Lechanteur Blonville-sur-Mer 14910 Calvados Normandie +33 7 72 72 13 27 animations.blonville@gmail.com

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English : Animations musicales sur le marché nocturne

Every Sunday, at the night market, an artist will be offering a friendly, musical performance. On the programme: Sumana on 12 July, Charlie on 19 July and 9 August, and David Boutherre on 16 August.

L’événement Animations musicales sur le marché nocturne Blonville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-04 par OT SPL Deauville