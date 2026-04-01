Animations nature au Surchauffant Pont de la Pyle La Tour-du-Meix

La Tour-du-Meix

Animations nature au Surchauffant

Pont de la Pyle Camping du Surchauffant La Tour-du-Meix Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

9 ateliers en accès libre durant le samedi 25 avril, entre 14h et 18h sur le site naturel du Surchauffant.

Valorisation des richesses naturelles de cet Espace Naturel Sensible. Les étudiants, par duo ou trio proposeront aux visiteurs de découvrir une espèce ou un milieu caractéristique du site.

Ateliers thématiques seront répartis sur le parcours d’environ 4,5 km, ils proposeront une courte activité ludique, adaptée à tous les publics, curieux de découvrir la nature ou d’approfondir ses connaissances

L’évolution du paysage au Surchauffant, les mousses, les oiseaux du Surchauffant, les espèces des falaises, les reptiles, les rapaces nocturnes, la vie dans les murgers, la vie du bois mort et es micro-habitats

Deux départs possibles pour cette balade ponctuée d’animations les ruines du château de la Tour du Meix ou le camping du Surchauffant à partir desquels l’accueil du parcours sera fléché.

Un livret de visite, avec jeux et connaissances sur les différentes thématiques, permettra aux enfants de garder un souvenir. .

Pont de la Pyle Camping du Surchauffant La Tour-du-Meix 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 36 44 19

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English : Animations nature au Surchauffant

L’événement Animations nature au Surchauffant La Tour-du-Meix a été mis à jour le 2026-04-13 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE