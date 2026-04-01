Animations nature en famille chez M.A Nature Pern
Animations nature en famille chez M.A Nature Pern lundi 20 avril 2026.
Pern
Animations nature en famille chez M.A Nature
Laromiguière Pern Lot
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 15:00:00
fin : 2026-04-30 17:00:00
Date(s) :
2026-04-20 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-30
Découvrez plusieurs ateliers en famille
- Atelier ludique Teinture Végétale découverte des couleurs des plantes avec un atelier de teinture végétale sur tissu suivi d’un gouter aux couleurs de la nature !
- Atelier ludique impression végétale imprimer son tissu grâce aux plantes qui nous entourent ! balade et atelier suivi d’un gouter !
- Atelier empreintes végétales grâce au soleil atelier découverte de la technique du cyanotype et création de son cercle déco !
Découvrez plusieurs ateliers en famille
- Atelier ludique Teinture Végétale découverte des couleurs des plantes avec un atelier de teinture végétale sur tissu suivi d’un gouter aux couleurs de la nature !
- Atelier ludique impression végétale imprimer son tissu grâce aux plantes qui nous entourent ! balade et atelier suivi d’un gouter !
- Atelier empreintes végétales grâce au soleil atelier découverte de la technique du cyanotype et création de son cercle déco !
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Laromiguière Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 99 08 95 11 manature.marieannick@gmail.com
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English :
Discover several family workshops:
- Audique Teinture Végétale workshop: discover the colors of plants with a vegetable dyeing workshop on fabric followed by a snack in the colors of nature!
- Playful plant printing workshop: print your fabric using the plants that surround us! Walk and workshop followed by a snack!
- Plant prints thanks to the sun workshop: discover the cyanotype technique and create your own decorative circle!
L’événement Animations nature en famille chez M.A Nature Pern a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cahors Vallée du Lot
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