Pern

Animations nature en famille chez M.A Nature

Laromiguière Pern Lot

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-30 17:00:00

Date(s) :

2026-04-20 2026-04-21 2026-04-23 2026-04-30

Découvrez plusieurs ateliers en famille

Atelier ludique Teinture Végétale découverte des couleurs des plantes avec un atelier de teinture végétale sur tissu suivi d’un gouter aux couleurs de la nature !

Atelier ludique impression végétale imprimer son tissu grâce aux plantes qui nous entourent ! balade et atelier suivi d’un gouter !

Atelier empreintes végétales grâce au soleil atelier découverte de la technique du cyanotype et création de son cercle déco !

Découvrez plusieurs ateliers en famille

Atelier ludique Teinture Végétale découverte des couleurs des plantes avec un atelier de teinture végétale sur tissu suivi d’un gouter aux couleurs de la nature !

Atelier ludique impression végétale imprimer son tissu grâce aux plantes qui nous entourent ! balade et atelier suivi d’un gouter !

Atelier empreintes végétales grâce au soleil atelier découverte de la technique du cyanotype et création de son cercle déco !

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Laromiguière Pern 46170 Lot Occitanie +33 6 99 08 95 11 manature.marieannick@gmail.com

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English :

Discover several family workshops:

Audique Teinture Végétale workshop: discover the colors of plants with a vegetable dyeing workshop on fabric followed by a snack in the colors of nature!

Playful plant printing workshop: print your fabric using the plants that surround us! Walk and workshop followed by a snack!

Plant prints thanks to the sun workshop: discover the cyanotype technique and create your own decorative circle!

L’événement Animations nature en famille chez M.A Nature Pern a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Cahors Vallée du Lot