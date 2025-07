Animations Nature Le monde du minuscule Saintes

Animations Nature Le monde du minuscule Saintes mercredi 23 juillet 2025.

Parking de la Palu (RDV) Saintes

Début : Mercredi 2025-07-23

2025-07-23

Papillons, coléoptères, araignées et autres petites bêtes peuplent le royaume du minuscule. En famille, partez à la recherche de ce monde inconnu pour apprendre à les apprécier et à les différencier. Sortie animée par Nature Environnement 17.

Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Butterflies, beetles, spiders and other tiny creatures inhabit the realm of the tiny. Take your family on a quest to discover this unknown world and learn to appreciate and differentiate between them. Led by Nature Environnement 17.

Schmetterlinge, Käfer, Spinnen und andere kleine Tiere bevölkern das Reich des Winzigen. Machen Sie sich mit Ihrer Familie auf die Suche nach dieser unbekannten Welt und lernen Sie, sie zu schätzen und zu unterscheiden. Von Nature Environnement 17 geleiteter Ausflug.

Farfalle, coleotteri, ragni e altre minuscole creature abitano il regno del minuscolo. Portate tutta la famiglia alla scoperta di questo mondo sconosciuto e imparate ad apprezzarli e a distinguerli. Organizzato da Nature Environnement 17.

Mariposas, escarabajos, arañas y otras criaturas diminutas habitan el reino de los diminutos. Lleve a toda la familia a descubrir este mundo desconocido y aprenda a apreciarlos y distinguirlos. Organizado por Nature Environnement 17.

