ANIMATIONS NOCTURNES À SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin

ANIMATIONS NOCTURNES À SUPERBAGNÈRES

STATION DE SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-03-05 23:00:00

Date(s) :

2026-02-12 2026-03-05

Descente aux flambeaux, course de ski de randonnée… et feu d’artifice !

Une soirée intense entre sport, lumière et sensations fortes en altitude.

Animations musicales au restaurant La Chapelle et vin chaud offert !

Ouverture de la télécabine jusqu’à 23h.

À partir de 18h.

Course de ski de randonnée Effectuer le maximum de boucles de 800m 100m D+ en 45 minutes Matériel obligatoire skis, bâtons, peaux de phoque et casque Inscription à l’accueil de la station Remise des prix et collation.

Descente aux flambeaux sur le secteur de Techous, ouverte aux enfants à partir du niveau 3 étoiles ainsi qu’aux adultes classe 2 minimum, proposée par les moniteurs de l’Ecole du Ski Français de Luchon-Superbagnères.

Feu d’artifice offert par la station de Luchon-Superbagnères. .

STATION DE SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 79 97 00

English :

Torch-lit descent, ski-touring race? and fireworks!

An intense evening of sport, light and thrills at altitude.

Musical entertainment at La Chapelle restaurant and complimentary mulled wine!

Gondola open until 11pm.

German :

Fackelabfahrt, Skitourenrennen und Feuerwerk!

Ein intensiver Abend mit Sport, Licht und Nervenkitzel in luftiger Höhe.

Musikalische Unterhaltung im Restaurant La Chapelle und kostenloser Glühwein!

Die Gondelbahn ist bis 23 Uhr geöffnet.

Italiano :

Discesa con le fiaccole, gara di sci-alpinismo e fuochi d’artificio!

Un’intensa serata di sport, luci ed emozioni in quota.

Intrattenimento musicale al ristorante La Chapelle e vin brulé gratuito!

Funivia aperta fino alle 23.00.

Espanol :

Descenso iluminado con antorchas, carrera de esquí de travesía… ¡y fuegos artificiales!

Una noche intensa de deporte, luz y emociones en las alturas.

Animación musical en el restaurante La Chapelle y vino caliente gratis

Teleférico abierto hasta las 23.00 h.

L’événement ANIMATIONS NOCTURNES À SUPERBAGNÈRES Saint-Aventin a été mis à jour le 2025-10-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE