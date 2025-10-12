Animations Octobre Rose Cavignac

201 Rue de Godineau Cavignac Gironde

Rendez-vous au Domaine Yves Courpon pour le départ d’une marche pédestre solidaire. De nombreuses animations sont organisées tout au mlong de la journée vide grenier, chasse au trésor, country, pilâtes, VTT, marche pédestre … .

201 Rue de Godineau Cavignac 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 68 60 40

