Animations oiseaux Place de l’Église Étalondes
Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-02-19 14:00:00
fin : 2026-02-19 16:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Venez fabriquer votre boule de graisse pour les oiseaux et participer au tableau collectif.
Tout public | Sur inscription. .
Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08 mediatheque@etalondes.fr
L’événement Animations oiseaux Étalondes a été mis à jour le 2026-01-30 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers