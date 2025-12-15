Animations Olentzero Familian Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz

Animations Olentzero Familian

Place Louis XIV Centre ville Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

La Ville de Saint-Jean-de-Luz, via sa commission extramunicipale de l’euskara, propose un moment festif pour tous les Luziens autour d’Olentzero.

Au programme

• De 16h45 à 17h30 danses basques pour les enfants et chocolat chaud, place Louis XIV • 18h défilé chanté d’Olentzero Le parcours débutera place Louis XIV, passera par la rue Gambetta puis le boulevard Victor Hugo, les halles, la place Foch pour un retour place Louis XIV à 19h. Tous ceux qui souhaitent participer au défilé sont les bienvenus !

• 19h chants suivis d’un apéritif animé Pour fêter ensemble les vacances de Noël et célébrer Olentzero !

Enfants, associations, groupes de musique… Tous ceux qui le souhaitent pourront chanter sur l’estrade, place Louis XIV ! Venez nombreux, habillés en baserritar ou en noir avec un foulard à carreaux, pour ce rendez-vous qui met à l’honneur la culture et la langue basques ! .

Place Louis XIV Centre ville Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 61 95 42 44

