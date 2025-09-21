Animations par Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence Musée d’art et d’histoire Paul Eluard Saint-Denis

Gratuit

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Surprise ! Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence du Couvent de Paris, dans la joie et la bienveillance, viennent honorer le carmel de leur présence le dimanche de 14h à 18h30. Sœurs d’un autre genre, elles prônent la tolérance et font de la prévention en santé sexuelle. Ayant fait vœu de droit et de devoir de mémoire, elles proposent aux visiteurs de participer à des animations, et apportent leur regard sur les collections du musée.

Musée d’art et d’histoire Paul Eluard 22bis Rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis, France Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 33183722457 https://musee-saint-denis.com Fondé en 1625, le monastère des Carmélites fut construit sous la surveillance de sept religieuses originaires d’Amiens qui s’installèrent dans un premier temps dans le pavillon situé à l’angle de la cour d’entrée du musée et de l’actuelle rue Gabriel Péri. La première pierre de l’église primitive fut posée en 1628 par la reine Marie de Médicis.

En 1770, alors que le Carmel connaît une grave crise financière, l’arrivée d’une illustre pensionnaire sauve le couvent de la saisie : il s’agit de Madame Louise de France, septième fille de Louis XV. Le roi se rendra dès lors de nombreuses fois au carmel de Saint-Denis pour y rendre visite à sa fille. Avec l’appui de son père, Madame Louise y entreprendra de nombreux travaux.

Depuis 1981, le bâtiment est occupé par le musée d’art et d’histoire Paul Eluard. Métro : ligne 13, station Porte de Paris, sortie 3 RER : ligne B gare de La Plaine-Stade de France puis bus 230 jusqu’à Porte de Paris ; ligne D gare de Saint-Denis puis tram T8 arrêt Pierre de Geyter Bus : 170, 239, 253, 255, 353 arrêt Porte de Paris Tramway : T8 arrêt Porte de Paris ou Pierre de Geyter Parking public : Porte de Paris Velib : station Franciade

Les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence