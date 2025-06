Animations Patouland village derrière les Thermes Saint-Lary-Soulan 8 juillet 2025 16:00

Hautes-Pyrénées

Animations Patouland village derrière les Thermes SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Gratuit

Début : 2025-07-08 16:00:00

fin : 2025-07-08 19:00:00

2025-07-08

Animations et jeux pour les enfants.

Création d’un bracelet brésilien de 17h30 à 18h30

Derrière les Thermes .

derrière les Thermes SAINT-LARY-SOULAN

Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

Entertainment and games for children.

Creation of a Brazilian bracelet from 5:30 pm to 6:30 pm

Free

German :

Animationen und Spiele für Kinder.

Herstellung eines brasilianischen Armbands von 17:30 bis 18:30 Uhr

Kostenlos

Italiano :

Animazione e giochi per bambini.

Creazione di un braccialetto brasiliano dalle 17.30 alle 18.30

Gratuito

Espanol :

Entretenimiento y juegos para niños.

Creación de una pulsera brasileña de 17.30 a 18.30 h

Gratis

