Animations Patouland village SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

Animations Patouland village

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 15:00:00

fin : 2026-04-08 17:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Animations et jeux pour les enfants.

Gratuit

Maison du Patrimoine .

SAINT-LARY-SOULAN Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

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English :

Animations and games for children.

Free

L’événement Animations Patouland village Saint-Lary-Soulan a été mis à jour le 2026-03-12 par OT de St Lary|CDT65