Animations Patrimoine Atelier Lecture de paysage Rue d’Abbevillers Vandoncourt

Animations Patrimoine Atelier Lecture de paysage
mercredi 8 avril 2026
Rue d'Abbevillers Belvédère de Vandoncourt Vandoncourt
Gratuit
14:00:00
2026-04-08
Du belvédère de Vandoncourt, le paysage s’étend à perte de vue forêts, champs cultivés, vergers, villages, villes et usines. Les enfants sont invités à observer et réfléchir sur ce qui façonne l’identité du Pays de Montbéliard. L’activité se termine par la réalisation d’un dessin inspiré de ce qu’ils ont découvert.
Pour les enfants de 7 à 12 ans.
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .
Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard.
