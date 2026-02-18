Animations patrimoine Atelier sculpture sur pierre

Théâtre Antique, Mandeure

Au-delà des blocs taillés, les Romains décoraient leurs édifices avec de nombreuses sculptures en pierre. Quels visages, animaux ou motifs végétaux ont été retrouvés sur les vestiges du sanctuaire antique de Mandeure ?

Lors de cet atelier, les enfants plongent dans l’univers de l’artisanat romain et réalisent leur propre petit bas-relief en pierre.

Pour les enfants de 8 à 12 ans.

Animation proposée par Pays de Montbéliard Agglomération Service Animation du Patrimoine du Pays de Montbéliard. .

Théâtre Antique 13 Rue du Théâtre Mandeure 25350 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

