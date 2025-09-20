Animations « Patrimoine marin » Belvédère du port Le Teich

Animations « Patrimoine marin » Belvédère du port Le Teich samedi 20 septembre 2025.

Animations « Patrimoine marin » Samedi 20 septembre, 13h30 Belvédère du port Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T13:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Des animations autour de la bioversité marine, du patrimoine culturel maritime et des activités traditionnelles seront proposées tout au long de la journée.

Enfilez un casque de réalité virtuelle et découvrez les herbiers de zostères et leur rôle essentiel pour l’éco-système du Bassin.

Avec la table des marées, explorez de manière ludique les liens entre marées, paysages et activités humaines.

Belvédère du port Rue du port, 33470 Le Teich Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine

© SB / Office français de la biodiversité