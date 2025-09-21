Animations “Patrimoine vivant” à la Maison de la ruralité Maison de la ruralité Saint-Joseph

Début : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Pour célébrer les 240 ans de la Ville de Saint-Joseph, la Maison de la ruralité se transforme en lieu de vie et de transmission. Dans une ambiance festive et intergénérationnelle, venez découvrir la richesse du patrimoine culturel du Sud Sauvage à travers des animations musicales et des dégustations.

Maison de la ruralité 8 Rue De La Passerelle, Saint-Joseph 97480, La Réunion Saint-Joseph 97480 La Réunion La Réunion Nichée à proximité des berges verdoyantes de la rivière Langevin, la Maison de la Ruralité est un équipement de proximité pensé pour renforcer les dynamiques locales. Véritable carrefour entre les acteurs associatifs, les institutions publiques et le secteur marchand, elle offre un lieu de rencontre, d’échange et de travail autour des enjeux liés à la ruralité et à l’économie sociale et solidaire.

Avec son architecture créole élégante, elle s’intègre harmonieusement dans son environnement naturel, tout en proposant des espaces fonctionnels et accueillants. Conçue pour favoriser la synergie entre les acteurs de l’insertion et du développement local, elle met à disposition un panel de services et de ressources à destination des associations et structures œuvrant pour le territoire.

Plus qu’un simple bâtiment, la Maison de la Ruralité incarne une volonté de proximité, d’écoute et de coopération, au service du développement durable et solidaire de Saint-Joseph.

