Animations pêche des carnassiers du bord

Route de ma Vallée de l’Orne Amayé-sur-Orne Calvados

Début : 2025-11-26 13:30:00

fin : 2025-11-26 16:00:00

2025-11-26

Animation encadrée par des animateurs diplômés. Matériel prêté. Dès 12 ans.

Route de ma Vallée de l’Orne Amayé-sur-Orne 14210 Calvados Normandie +33 2 31 44 63 00

English : Animations pêche des carnassiers du bord

Activities supervised by qualified instructors. Equipment on loan. Ages 12 and up.

German : Animations pêche des carnassiers du bord

Von diplomierten Animateuren betreute Animation. Material wird ausgeliehen. Ab 12 Jahren.

Italiano :

Attività supervisionate da istruttori qualificati. Attrezzatura in prestito. Dai 12 anni in su.

Espanol :

Actividades supervisadas por monitores cualificados. Préstamo de material. A partir de 12 años.

L’événement Animations pêche des carnassiers du bord Amayé-sur-Orne a été mis à jour le 2025-10-24 par Orne Odon Tourisme