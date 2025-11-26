Animations pêche des carnassiers du bord Amayé-sur-Orne
Animations pêche des carnassiers du bord Amayé-sur-Orne mercredi 26 novembre 2025.
Animations pêche des carnassiers du bord
Route de ma Vallée de l’Orne Amayé-sur-Orne Calvados
Tarif :
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-26 13:30:00
fin : 2025-11-26 16:00:00
Date(s) :
2025-11-26
Animation encadrée par des animateurs diplômés. Matériel prêté. Dès 12 ans.
Route de ma Vallée de l’Orne Amayé-sur-Orne 14210 Calvados Normandie +33 2 31 44 63 00
English : Animations pêche des carnassiers du bord
Activities supervised by qualified instructors. Equipment on loan. Ages 12 and up.
German : Animations pêche des carnassiers du bord
Von diplomierten Animateuren betreute Animation. Material wird ausgeliehen. Ab 12 Jahren.
Italiano :
Attività supervisionate da istruttori qualificati. Attrezzatura in prestito. Dai 12 anni in su.
Espanol :
Actividades supervisadas por monitores cualificados. Préstamo de material. A partir de 12 años.
