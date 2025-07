Animations pêche Maison Aquarium Jaligny-sur-Besbre

Animations pêche Maison Aquarium Jaligny-sur-Besbre mercredi 9 juillet 2025.

Animations pêche

Maison Aquarium Chemin du Stade Jaligny-sur-Besbre Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : Mercredi 2025-07-09

fin : 2025-08-27

2025-07-09

Initiation « pêche au coup » de 10h à 12h puis visite libre de la Maison Aquarium de 12h à 13h.

Encadré par un animateur de la Fédération de pêche de l’Allier.

Maison Aquarium Chemin du Stade Jaligny-sur-Besbre 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 80 81 maison.aquarium@interco-abl.fr

English :

Introduction to spearfishing from 10am to 12pm, then free visit of the Maison Aquarium from 12pm to 1pm.

Supervised by an instructor from the Fédération de pêche de l’Allier.

German :

Einführung « Angeln » von 10 bis 12 Uhr, dann freier Besuch des Aquariumhauses von 12 bis 13 Uhr.

Betreuung durch einen Betreuer des Fischereiverbands des Departements Allier.

Italiano :

Introduzione alla pesca subacquea dalle 10.00 alle 12.00, seguita da una visita gratuita alla Maison Aquarium dalle 12.00 alle 13.00.

Sotto la supervisione di un istruttore della Federazione di pesca di Allier.

Espanol :

Iniciación a la pesca submarina de 10:00 a 12:00 h, seguida de una visita gratuita a la Maison Aquarium de 12:00 a 13:00 h.

Supervisado por un instructor de la Federación de Pesca de Allier.

