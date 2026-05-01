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Animations Pêche pour les enfants Saint-Vincent-de-Cosse

Animations Pêche pour les enfants Saint-Vincent-de-Cosse

Animations Pêche pour les enfants Saint-Vincent-de-Cosse samedi 30 mai 2026.

Adresse : Port d'Enveaux

Ville : 24220 Saint-Vincent-de-Cosse

Département : Dordogne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Vincent-de-Cosse

Animations Pêche pour les enfants

Port d’Enveaux Saint-Vincent-de-Cosse Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

L’association 719 de la Plaine aux Coteaux et la Fédération de pêche de Dordogne organisent une animation pêche pour enfants à partir de 7 ans à Enveaux, le samedi 30 mai 2026 à 10h.

– Pique-nique et permis pêche offert.

⚠️ Places limitées   .

Port d’Enveaux Saint-Vincent-de-Cosse 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 69 98 36 14 

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English : Animations Pêche pour les enfants

L’événement Animations Pêche pour les enfants Saint-Vincent-de-Cosse a été mis à jour le 2026-05-15 par Périgord Noir Vallée Dordogne

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