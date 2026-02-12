Animations pendant les vacances d’hiver à Aquavallon Rodez
lundi 23 février 2026.
Animations pendant les vacances d’hiver à Aquavallon
chemin de l’Auterne Rodez Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-23
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-02-23
Du 23 février au 8 mars, des animations variées au programme des vacances d’hiver à Aquavallon.
Cours (sur réservation)
Aquagym lundi à 10h15, mercredi à 18h30, vendredi à 10h15 et samedi à 11h15
Aqua circuit training mardi à 20h
Aquabike jeudi à 12h30 et 18h30, dimanche à 9h45
Bébés nageurs samedi à 9h
structure gonflable dans le bassin sportif (nageurs uniquement) mardi et jeudi de 14h à 17h
buts de water-polo du lundi au vendredi de 14h à 17h. .
chemin de l’Auterne Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 40 10
English :
From February 23 to March 8, Aquavallon offers a wide range of winter vacation activities.
L’événement Animations pendant les vacances d’hiver à Aquavallon Rodez a été mis à jour le 2026-02-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)