Animations pendant les vacances d’hiver à Aquavallon

chemin de l’Auterne Rodez Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-02-23

Du 23 février au 8 mars, des animations variées au programme des vacances d’hiver à Aquavallon.

Cours (sur réservation)

Aquagym lundi à 10h15, mercredi à 18h30, vendredi à 10h15 et samedi à 11h15

Aqua circuit training mardi à 20h

Aquabike jeudi à 12h30 et 18h30, dimanche à 9h45

Bébés nageurs samedi à 9h

structure gonflable dans le bassin sportif (nageurs uniquement) mardi et jeudi de 14h à 17h

buts de water-polo du lundi au vendredi de 14h à 17h. .

chemin de l’Auterne Rodez 12000 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 40 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From February 23 to March 8, Aquavallon offers a wide range of winter vacation activities.

L’événement Animations pendant les vacances d’hiver à Aquavallon Rodez a été mis à jour le 2026-02-09 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)