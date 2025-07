Animations plage de l’Ecluse Beach Tennis Dinard

Animations plage de l’Ecluse Beach Tennis Dinard jeudi 17 juillet 2025.

Animations plage de l’Ecluse Beach Tennis

Plage de l’Ecluse Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-17 14:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-17

Par la Fédération Française de Tennis

C’est déjà la 4e édition de cette grande tournée. Chaque étape propose :

– Un tournoi réunissant les meilleurs joueurs français

-Des animations et initiations pour le grand public

-Tournois Jeunes U14 et U18 et Séniors

Du jeudi 17 au samedi 19 juillet sur la plage de l’Ecluse

Inscription auprès de la FFT .

Plage de l’Ecluse Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 56 03

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Animations plage de l’Ecluse Beach Tennis Dinard a été mis à jour le 2025-07-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme