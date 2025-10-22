ANIMATIONS POLY’DAYS AU POLYGONE Montpellier

ANIMATIONS POLY’DAYS AU POLYGONE Montpellier mercredi 22 octobre 2025.

1 Rue des Pertuisanes Montpellier Hérault

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-25

2025-10-22 2025-10-25

Activités pour petits et grands pendant les vacances d’octobre

Pendant les vacances scolaires, le Polygone Montpellier transforme le Patio FNAC en

terrain de jeux pour petits et grands !

Créativité, gourmandises et ambiance K-pop sont au rendez-vous de deux après-midis

festifs et gratuits sur présentation de la carte fidélité Polygone Montpellier.

Une belle occasion de partager des moments en famille ou entre amis au rythme des

couleurs de l’automne !

Au programme

– Mercredi 22 octobre I 14h-18h

Ateliers créatifs & gourmandises

Création de bougie, aquarelle d’automne et décoration de Bento cake & biscuits.

– Samedi 25 octobre I 14h-18h

Ambiance K-pop

Plongez dans l’univers K-pop avec quiz et initiations aux danses, maquillage et bar à

coiffure K-pop, une parenthèse festive et rythmée… et mascotte pour des souvenirs photo ! .

1 Rue des Pertuisanes Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 28 70 21 00

English :

Activities for young and old during the October vacations

German :

Aktivitäten für Groß und Klein in den Oktoberferien

Italiano :

Attività per grandi e piccini durante le vacanze di ottobre

Espanol :

Actividades para grandes y pequeños durante las vacaciones de octubre

