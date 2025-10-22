ANIMATIONS POLY’DAYS AU POLYGONE Montpellier
ANIMATIONS POLY’DAYS AU POLYGONE
1 Rue des Pertuisanes Montpellier Hérault
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-25
2025-10-22 2025-10-25
Activités pour petits et grands pendant les vacances d’octobre
Pendant les vacances scolaires, le Polygone Montpellier transforme le Patio FNAC en
terrain de jeux pour petits et grands !
Créativité, gourmandises et ambiance K-pop sont au rendez-vous de deux après-midis
festifs et gratuits sur présentation de la carte fidélité Polygone Montpellier.
Une belle occasion de partager des moments en famille ou entre amis au rythme des
couleurs de l’automne !
Au programme
– Mercredi 22 octobre I 14h-18h
Ateliers créatifs & gourmandises
Création de bougie, aquarelle d’automne et décoration de Bento cake & biscuits.
– Samedi 25 octobre I 14h-18h
Ambiance K-pop
Plongez dans l’univers K-pop avec quiz et initiations aux danses, maquillage et bar à
coiffure K-pop, une parenthèse festive et rythmée… et mascotte pour des souvenirs photo ! .
1 Rue des Pertuisanes Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 28 70 21 00
English :
Activities for young and old during the October vacations
German :
Aktivitäten für Groß und Klein in den Oktoberferien
Italiano :
Attività per grandi e piccini durante le vacanze di ottobre
Espanol :
Actividades para grandes y pequeños durante las vacaciones de octubre
