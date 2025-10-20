Animations poney Thauvenay

Animations poney Thauvenay lundi 20 octobre 2025.

Animations poney

Thauvenay Cher

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-31 12:00:00

Date(s) :

2025-10-20 2025-10-27

Chloé Pereira, médiatrice équestre propose à vos bambins de découvrir le monde du cheval !

Stage à la semaine, à la journée ou sur 2h.

Tout est possible !

Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74

English :

Equestrian mediator Chloé Pereira invites your little ones to discover the world of horses!

Weekly, daily or 2-hour courses.

It’s all possible!

German :

Die Pferdevermittlerin Chloé Pereira bietet Ihren Kleinkindern die Möglichkeit, die Welt der Pferde zu entdecken!

Praktikum pro Woche, pro Tag oder für 2 Stunden.

Alles ist möglich!

Italiano :

Chloé Pereira, mediatrice equestre, invita i vostri piccoli a scoprire il mondo dei cavalli!

Corsi settimanali, giornalieri o di 2 ore.

Tutto è possibile!

Espanol :

Chloé Pereira, mediadora ecuestre, invita a sus pequeños a descubrir el mundo de los caballos

Cursos semanales, diarios o de 2 horas.

¡Todo es posible!

