Animations poney Thauvenay
Animations poney Thauvenay lundi 20 octobre 2025.
Animations poney
Thauvenay Cher
Tarif : 50 – 50 – EUR
50
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-31 12:00:00
Date(s) :
2025-10-20 2025-10-27
Chloé Pereira, médiatrice équestre propose à vos bambins de découvrir le monde du cheval !
Stage à la semaine, à la journée ou sur 2h.
Tout est possible !
Thauvenay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 7 86 73 58 74
English :
Equestrian mediator Chloé Pereira invites your little ones to discover the world of horses!
Weekly, daily or 2-hour courses.
It’s all possible!
German :
Die Pferdevermittlerin Chloé Pereira bietet Ihren Kleinkindern die Möglichkeit, die Welt der Pferde zu entdecken!
Praktikum pro Woche, pro Tag oder für 2 Stunden.
Alles ist möglich!
Italiano :
Chloé Pereira, mediatrice equestre, invita i vostri piccoli a scoprire il mondo dei cavalli!
Corsi settimanali, giornalieri o di 2 ore.
Tutto è possibile!
Espanol :
Chloé Pereira, mediadora ecuestre, invita a sus pequeños a descubrir el mundo de los caballos
Cursos semanales, diarios o de 2 horas.
¡Todo es posible!
