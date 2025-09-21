Animations pour enfants autour du thème des châteaux forts Labastide-Marnhac
Animations pour enfants autour du thème des châteaux forts Labastide-Marnhac dimanche 21 septembre 2025.
Animations pour enfants autour du thème des châteaux forts
149 rue de l’église Labastide-Marnhac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 16:00:00
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-21
Une heure d’animation sur le thème des châteaux forts et de l’époque médiévale.
Une heure d’animation sur le thème des châteaux forts et de l’époque médiévale. .
149 rue de l’église Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie
English :
An hour of entertainment on the theme of castles and medieval times.
German :
Eine Stunde Animation zum Thema Burgen und Mittelalter.
Italiano :
Un’ora di animazione sul tema dei castelli e del Medioevo.
Espanol :
Una hora de entretenimiento sobre el tema de los castillos y la época medieval.
L’événement Animations pour enfants autour du thème des châteaux forts Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT46