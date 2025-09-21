Animations pour enfants autour du thème des châteaux forts Labastide-Marnhac

Animations pour enfants autour du thème des châteaux forts Labastide-Marnhac dimanche 21 septembre 2025.

Animations pour enfants autour du thème des châteaux forts

149 rue de l’église Labastide-Marnhac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Une heure d’animation sur le thème des châteaux forts et de l’époque médiévale.

Une heure d’animation sur le thème des châteaux forts et de l’époque médiévale. .

149 rue de l’église Labastide-Marnhac 46090 Lot Occitanie

English :

An hour of entertainment on the theme of castles and medieval times.

German :

Eine Stunde Animation zum Thema Burgen und Mittelalter.

Italiano :

Un’ora di animazione sul tema dei castelli e del Medioevo.

Espanol :

Una hora de entretenimiento sobre el tema de los castillos y la época medieval.

L’événement Animations pour enfants autour du thème des châteaux forts Labastide-Marnhac a été mis à jour le 2025-09-12 par ADT46