Animations pour Halloween Plouhinec

Animations pour Halloween

Médiathèque Plouhinec Finistère

Début : 2025-10-31 14:30:00

2025-10-31

HALLOWEEN À PLOUHINEC AVEC LE CMJ !

Le Conseil Municipal des Jeunes de Plouhinec vous donne rendez-vous le vendredi 31 octobre pour une après-midi pleine de frissons et de bonne humeur ! ️ ️

‍♀️ Pour les 4 à 6 ans

Lectures de contes effrayants (mais pas trop )

Chasse au trésor déguisée

⚽ À partir de 7 ans

Grands jeux sportifs déguisés

Rendez-vous à 14h30 à la médiathèque

️ Gratuit sur inscription obligatoire

06 11 74 68 66

kristell.plouhinec@plouhinec.bzh

️ Les jeunes du CMJ ont eux-mêmes réalisé les affiches pour annoncer l’événement — venez découvrir leurs créations et fêter Halloween avec eux ! .

Médiathèque Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 11 74 68 66

