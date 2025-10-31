Animations pour Halloween Plouhinec
Animations pour Halloween Plouhinec vendredi 31 octobre 2025.
Animations pour Halloween
Médiathèque Plouhinec Finistère
HALLOWEEN À PLOUHINEC AVEC LE CMJ !
Le Conseil Municipal des Jeunes de Plouhinec vous donne rendez-vous le vendredi 31 octobre pour une après-midi pleine de frissons et de bonne humeur ! ️ ️
♀️ Pour les 4 à 6 ans
Lectures de contes effrayants (mais pas trop )
Chasse au trésor déguisée
⚽ À partir de 7 ans
Grands jeux sportifs déguisés
Rendez-vous à 14h30 à la médiathèque
️ Gratuit sur inscription obligatoire
06 11 74 68 66
kristell.plouhinec@plouhinec.bzh
️ Les jeunes du CMJ ont eux-mêmes réalisé les affiches pour annoncer l’événement — venez découvrir leurs créations et fêter Halloween avec eux ! .
Médiathèque Plouhinec 29780 Finistère Bretagne +33 6 11 74 68 66
