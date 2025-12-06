Animations pour le Téléthon Booste ton Téléthon Salle des fêtes Châteauponsac

Animations pour le Téléthon Booste ton Téléthon

Salle des fêtes Avenue de Lorraine Châteauponsac Haute-Vienne

Dans le cadre du Téléthon, venez passer une journée conviviale et chaleureuse ! Au programme défis sportifs à partir de 10h, dictée pour les enfants de 10 à 14 ans à 14h et pour les grands et les adultes (à partir de 15 ans) à 15h (sur réservation jusqu’au 04/12). Après l’effort, le réconfort ! Venez déguster une bonne tartiflette à partir de 19h30 (sur réservation jusqu’au 04/12). .

Salle des fêtes Avenue de Lorraine Châteauponsac 87290 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 56 67 34 79 calchateauponsac@gmx.fr

