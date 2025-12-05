Animations pour le Téléthon Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

Animations pour le Téléthon

Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

Soirée du Téléthon à Châteaurenard.

Vendredi 5 Décembre

A partir de 17h30 Soirée fluo stade Coubertin.

20h30 Le théâtre fait son cinéma Salle du Réal. Par la Cie Univers Scène Théâtre.

Minuit Départ course relais Châto/Rognonas (amicale des pompiers).



Samedi 6 et dimanche 7 durant le marché de Noël, village à l’ancienne, vente et dégustation de brioches, de vin chaud, mur d’escalade, promenade à poneys et en calèche, boutiques du Téléthon…



Samedi 6 Décembre

9h Marche de 5 et de 8 kms (la Palestre).

10h Tissus aérien, arts du cirque (envol de la plume noire) salle A.Lorente.

13h30 Concours de pétanque jardin de la Marseillaise.

15h Goûter spectacle salle A.Lorente . .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 22 78 48 telethon@chateaurenard.com

