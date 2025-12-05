Animations pour le Téléthon Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard
Du vendredi 5 au dimanche 7 décembre 2025. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône
Soirée du Téléthon à Châteaurenard.
Vendredi 5 Décembre
A partir de 17h30 Soirée fluo stade Coubertin.
20h30 Le théâtre fait son cinéma Salle du Réal. Par la Cie Univers Scène Théâtre.
Minuit Départ course relais Châto/Rognonas (amicale des pompiers).
Samedi 6 et dimanche 7 durant le marché de Noël, village à l’ancienne, vente et dégustation de brioches, de vin chaud, mur d’escalade, promenade à poneys et en calèche, boutiques du Téléthon…
Samedi 6 Décembre
9h Marche de 5 et de 8 kms (la Palestre).
10h Tissus aérien, arts du cirque (envol de la plume noire) salle A.Lorente.
13h30 Concours de pétanque jardin de la Marseillaise.
15h Goûter spectacle salle A.Lorente . .
Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 62 22 78 48 telethon@chateaurenard.com
English :
Evening of the Telethon in Châteaurenard.
German :
Telethon-Abend in Châteaurenard.
Italiano :
Serata Telethon a Châteaurenard.
Espanol :
Noche de teletón en Châteaurenard.
