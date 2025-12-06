Animations pour le Téléthon Salle des fêtes Gannay-sur-Loire
Animations pour le Téléthon Salle des fêtes Gannay-sur-Loire samedi 6 décembre 2025.
Animations pour le Téléthon
Salle des fêtes 1 route de Moulins Gannay-sur-Loire Allier
Des animations pour la journée du téléthon organisées par le comité des fêtes de Gannay sur Loire. Jeux de société, concours de belote, soirée potée auvergnate, expositions, randonnée, etc… Et tombola !
Salle des fêtes 1 route de Moulins Gannay-sur-Loire 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 19 41 65
English :
Telethon day events organized by the Gannay sur Loire festival committee. Board games, belote competition, Auvergne potée evening, exhibitions, hikes, etc… And a tombola!
