Animations pour le Téléthon Val-Fouzon
Animations pour le Téléthon Val-Fouzon samedi 6 décembre 2025.
Animations pour le Téléthon
Place Saint Jean Val-Fouzon Indre
Animations Téléthon
Diverses animations sont proposées pour le Téléthon Place St Jean de 8h30 à13h. Vente de bousin, crêpes, huîtres, vin chaud, bonbons et une marche de 6 kms à partir de 9h. .
Place Saint Jean Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 41 13 26
English :
Telethon events
