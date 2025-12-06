Animations pour le Téléthon

Val-Fouzon Indre

2025-12-06 08:30:00

2025-12-06 13:00:00

2025-12-06

Animations Téléthon

Diverses animations sont proposées pour le Téléthon Place St Jean de 8h30 à13h. Vente de bousin, crêpes, huîtres, vin chaud, bonbons et une marche de 6 kms à partir de 9h. .

Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire

Telethon events

