Vous êtes bénévoles associatifs, ce rendez-vous est pour vous ! La Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale propose aux dirigeants, bénévoles, adhérents et jeunes bénévoles (avec autorisation parentale) deux jours de formations pour la Lutte contre les discriminations, les principes de la Laïcité et l’égalité Hommes/Femmes. Elles seront animées par Camille. .

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 24 95 mvci.amicale@free.fr

English : Animations pour les bénévoles associatifs

The Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale is offering managers, volunteers, members and young volunteers (with parental permission) two days of training in the fight against discrimination, the principles of secularism… They will be led by Camille.

German :

Das Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale bietet Führungskräften, Ehrenamtlichen, Mitgliedern und jungen Ehrenamtlichen (mit elterlicher Erlaubnis) zweitägige Fortbildungen zum Kampf gegen Diskriminierung, zu den Grundsätzen der Laizität usw. an. Sie werden von Camille geleitet.

Italiano :

La Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale offre a dirigenti, volontari, membri e giovani volontari (con autorizzazione dei genitori) due giornate di formazione sulla lotta contro la discriminazione, sui principi della laicità, ecc. Saranno gestite da Camille.

Espanol :

La Maison de la Vie Citoyenne Intercommunale ofrece a responsables, voluntarios, miembros y jóvenes voluntarios (con autorización paterna) dos jornadas de formación sobre la lucha contra la discriminación, los principios de la laicidad, etc. Estarán dirigidas por Camille.

