Animations pour les écoles hendayaises, Jardins familiaux hendayais, Hendaye

Animations pour les écoles hendayaises Vendredi 5 juin, 09h15, 14h15 Jardins familiaux hendayais Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur inscription, deux créneaux horaires pour deux classes le matin, une classe l’après- midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:15:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:15:00+02:00 – 2026-06-05T15:30:00+02:00

Les écoles Hendayaises seront accueillies par des jardiniers, autour de jeux et d’animations, afin de sensibiliser les enfants aux bienfaits des jardins, tout en s’amusant sur le thème de cette année : la vue !!

Jardins familiaux hendayais Chemin de Laparca, 64700 Hendaye Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 69 20 92 42 https://jardinshendayais.jemin.fr/ En 2012-2013, la Commune d’Hendaye a réalisé l’aménagement de 40 jardins familiaux situés sur les hauteurs de Laparca. Ils ont été inaugurés en juin 2013. Sur un terrain de 4 100m², 40 parcelles de 70 à 100 m² sont attribués aux résidents hendayais.

Jeux, animations sur le thème de la vue

Nedelec Jean-Michel