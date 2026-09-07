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Animations pour les jeunes publics, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix

samedi 19 septembre 2026 · La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent · Roubaix

Animations pour les jeunes publics, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent
Adresse
23 rue de l'Espérance, Roubaix
Ville
59100 Roubaix
Département
Nord

Animations pour les jeunes publics 19 et 20 septembre La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Animations pour les jeunes publics / Sam 19 et dim 20 sept. / de 14h à 17h30

Deux thématiques au choix pendant le week-end :
➡️Roubaix en 13 monuments (à partir de 6 ans, dans la salle sur l’histoire de Roubaix) : Roubaix devient un terrain de jeu !
➡️ Les piscines se réinventent (à partir de 4 ans, dans les ateliers) : place au photomontage
Sans réservation préalable, en fonction des places disponibles.

La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Animations pour les jeunes publics / Sam 19 et dim 20 sept. / de 14h à 17h30

© musée La Piscine

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