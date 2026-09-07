Animations pour les jeunes publics, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix
samedi 19 septembre 2026 · La Piscine, musée d'art et d'industrie André Diligent · Roubaix
Informations pratiques
Animations pour les jeunes publics 19 et 20 septembre La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Animations pour les jeunes publics / Sam 19 et dim 20 sept. / de 14h à 17h30
Deux thématiques au choix pendant le week-end :
➡️Roubaix en 13 monuments (à partir de 6 ans, dans la salle sur l’histoire de Roubaix) : Roubaix devient un terrain de jeu !
➡️ Les piscines se réinventent (à partir de 4 ans, dans les ateliers) : place au photomontage
Sans réservation préalable, en fonction des places disponibles.
La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France
Animations pour les jeunes publics / Sam 19 et dim 20 sept. / de 14h à 17h30
© musée La Piscine
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