Animations pour les jeunes publics, La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix

Informations pratiques

Animations pour les jeunes publics 19 et 20 septembre La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Animations pour les jeunes publics / Sam 19 et dim 20 sept. / de 14h à 17h30

Deux thématiques au choix pendant le week-end :

➡️Roubaix en 13 monuments (à partir de 6 ans, dans la salle sur l’histoire de Roubaix) : Roubaix devient un terrain de jeu !

➡️ Les piscines se réinventent (à partir de 4 ans, dans les ateliers) : place au photomontage

Sans réservation préalable, en fonction des places disponibles.

La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent 23 rue de l’Espérance, Roubaix Roubaix 59100 Centre Nord Hauts-de-France

Animations pour les jeunes publics / Sam 19 et dim 20 sept. / de 14h à 17h30

© musée La Piscine