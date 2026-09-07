AGENDA · Sancerre
Animations pour les Journées du Patrimoine, Petite Maison de la Culture, Sancerre
dimanche 20 septembre 2026 · Petite Maison de la Culture · Sancerre
Informations pratiques
Animations pour les Journées du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h30 Petite Maison de la Culture Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Animations ludiques en autonomie pour petits et grands autour de George Sand : coloriage, collage, jeux…
Petite Maison de la Culture Place Saint-Père, 18300 Sancerre Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire 02 48 78 52 52
Animations ludiques en autonomie pour petits et grands autour de George Sand : coloriage, collage, jeux…
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