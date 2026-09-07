Animations pour les Journées du Patrimoine, Petite Maison de la Culture, Sancerre

dimanche 20 septembre 2026 · Petite Maison de la Culture · Sancerre

Informations pratiques

Animations pour les Journées du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h30 Petite Maison de la Culture Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Animations ludiques en autonomie pour petits et grands autour de George Sand : coloriage, collage, jeux…

Petite Maison de la Culture Place Saint-Père, 18300 Sancerre Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire 02 48 78 52 52

Animations ludiques en autonomie pour petits et grands autour de George Sand : coloriage, collage, jeux…