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AGENDA · Sancerre

Animations pour les Journées du Patrimoine, Petite Maison de la Culture, Sancerre

dimanche 20 septembre 2026 · Petite Maison de la Culture · Sancerre

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Petite Maison de la Culture
Adresse
Place Saint-Père, 18300 Sancerre
Ville
18300 Sancerre
Département
Cher

Animations pour les Journées du Patrimoine Dimanche 20 septembre, 14h30 Petite Maison de la Culture Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Animations ludiques en autonomie pour petits et grands autour de George Sand : coloriage, collage, jeux…

Petite Maison de la Culture Place Saint-Père, 18300 Sancerre Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire 02 48 78 52 52
Animations ludiques en autonomie pour petits et grands autour de George Sand : coloriage, collage, jeux…

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